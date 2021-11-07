У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
В православном церковном календаре именин каждый день в году посвящен церковной памяти определенных святых. Христианин может обратиться к своему одноименному святому с просьбой или молитвой. По давней традиции ребенка называют одним из имен святых, которых вспоминают в день рождения малыша.
Сегодня отмечают именины лишь 2 имени: 1 мужское и 1 женское.
Мужские именины 7 ноября
Валерий: от латинского родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".
Женские именины 7 ноября
Матрена: произошло от латинского слова matrona - "матрона", "почтенная женщина".
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