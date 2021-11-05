Сегодня по церковному календарю отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Православная церковь традиционно посвящает каждый день в году определенным выдающимся людям. В этот день люди с именами святых отмечают свои именины. Хорошей приметой считается назвать ребенка в честь святого, которого почитают в день его рождения. Христиане верят, что таким образом новорожденный обретет Ангела-хранителя.

Список именин подскажет вам как назвать ребенка, и кого поздравить с именинами. Сегодня отмечают День ангела обладатели 10 мужских 1 женского имени.

Мужские именины 5 ноября

Эмиль: произошло от латинского слова aemulus - "ревнивый", "неуступчивый", "соперник".

Емельян: форма западного имени Эмиль, от латинского слова aemulus.

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "славный правитель".

Вольдемар: немецкий аналог имени Владимир.

Игнат: от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", то есть "человеческий защитник".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Елисей: форма древнееврейского имени Элиша, что означает "Бог - спасение", один из вариантов произношения имени Одиссей - "сердитый".

Максим: образовано от римского родового имени Максимус - "величайший".

Женские именины 5 ноября:

Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "радость", "веселье".

Автор: Екатерина Пулатова