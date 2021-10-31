Православная церковь вспоминает разных святых и почитает их каждый день. Люди с именами святых отмечают свой День ангела. Хорошей приметой считается выбрать имя для ребенка из церковного календаря. Таким образом у него появится свой Ангел-хранитель.
31 октября в православном календаре значатся 11 мужских и 3 женских имени.
Мужские именины 31 октября
Теодор: в переводе с латинского - "дар Божий".
Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль, что означает "Божий воин".
Давид: происходит от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Юлиан: образовано от латинского "из рода Юлиев", "июльский".
Иосиф: происходит от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Лука: от латинского слова lux - "свет".
Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Андрей: от древнегреческого имени Андреас, образовано от слова андрос - "мужчина".
Сергей: форма римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".
Федор: современная форма древнегреческого имени Теодорос "Божий дар".
Женские именины 31 октября
Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".
Злата: буквальный перевод древнегреческого имени Хриса - "золотая".
Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "радость".