Сегодня отмечают именины 7 мужских имен.

Православная церковь имеет традицию каждый день в году поминать выдающихся святых и великомучеников. Христиане, что носят их имена, в день почитания своего святого празднуют именины. Календарь именин от УНИАН подскажет как выбрать имя для ребенка и кого поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 30 октября

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".

Демьян: происходит от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от слова дамазо - "подчинять", "приручать".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "мужественный".

Леонтий: форма имени Леонтиос, от древнегреческого леонтейос - "львиный".

Антон: от римского родового имени Антониус, происходящее от древнегреческого слова антао - "встречаться", "бороться".

Автор: Екатерина Пулатова