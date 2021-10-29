Сегодня отмечают свои именины обладатели 6 мужских имен.

Православные люди по давней традиции выбирают имя для ребенка из церковного календаря, в котором упомянуты даты чествования всех святых. Календарь имен подскажет вам, как подобрать имя для ребенка и кого поздравить с именинами сегодня. 29 октября отмечают именины 6 мужских имен.

Мужские именины 29 октября

Дементий: в переводе с латинского - "укротитель", "усмиряющий".

Алексей: произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, происходящее от греческого слова эугенес - "благородный", "из знатного рода".

Георгий: от древнегреческого имени Георгиос, которое образовано от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Егор: форма древнегреческого имени Георгиос - "земледелец".

Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Автор: Екатерина Пулатова