Сегодня отмечают свои именины обладатели 8 мужских имен.

В православии установлена традиция именовать новорожденного ребенка в честь святого, который почитается в соответствующий день. Тогда святой будет оберегать человека по жизни с самого рождения. Календарь имен подскажет, как назвать новорожденного сегодня и какие имена отмечают сегодня именины. Сегодня почитаются 8 мужских имен.

Мужские именины 28 октября

Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос "земледелец", "посвященный богине Деметре".

Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, что значит "доброжелательный", "благосклонный".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "тот, кто принадлежит богу Дионису".

Иван: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", или от древнеиудейского Иоанн, то есть "помилованный Богом".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.

Семен: форма древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова греческого слова атанатос - "бессмертный".

Лукьян: форма имени Lucius, происходящее от латинского lux - "свет".

Автор: Екатерина Пулатова