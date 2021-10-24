Сегодня отмечают именины 5 мужских и 1 женское имя.

Каждый день в году посвящен почитанию святых и мучеников с определенными именами. Родители могут дать ребенку имя, которое вспоминается в день его рождения. Тогда новорожденный обретет связь с Ангелом-хранителем. Церковный календарь имен подскажет вам, как назвать ребенка и кого следует поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 24 октября

Филипп: происходит от древнегреческого имени Филиппос - "любит лошадей".

Александр: форма древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".

Макар: образовано от древнегреческого слова макариос, то есть "счастливый", "блаженный".

Илларион: от древнегреческого слова хиларос - "радостный".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей" от латинского слова leo - "лев".

Женские именины 24 октября

Зинаида: происходит от древнегреческого имени Зенаис - "из рода Зевса", "принадлежит Зевсу".

Автор: Екатерина Пулатова