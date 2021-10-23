Сегодня отмечают свои именины обладатели 15 мужских имен.

Каждый день православная церковь почитает разных святых и великомучеников. День посвящается памяти их именам. Верующие родители могут дать мальчику или девочке церковное имя из списка именин в день рождения малыша. Тогда ребенок получит небесную защиту от святого.

Мужские именины 23 октября

Степан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Кузьма: имя образовано от древнегреческого Космас - "кузнец".

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, что образовано от слова андрос - "мужчина", "отважный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба "старик", "мудрец".

Ефим: образовано от греческого имени Эутюмиос, что значит "доброжелательный".

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Павел: произошло от римского родового имени Паулюс, что значит "младший", "скромный".

Сергей: форма римского родового имени Сергиус - "высокий", "знатный".

Антон: произошло от римского родового имени Антониус, от древнегреческого слова антао - "встречаться", "вступать в бой".

Симон: в переводе с древнееврейского языка означает "Бог услышал".

Фома: форма имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "тот, кто держится за пятку".

Илларион: форма греческого имени Хиларион, от слова хиларос - "веселый".

Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, которое прозошло от слова кюриос - "повелитель", "Господь".

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Автор: Екатерина Пулатова