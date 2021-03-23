Этот день в народе имеет названия Василиса – вешней воды указательница, День Богини Весты.

По одному из древних календарей в этот период у славян день богини Весты. А православная церковь почитает память святой Василисы. Она считается покровительницей ручьев. К ней обращались, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. Если случались подтопления, то это воспринимали как расплату за грехи.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а зима отступает. Ночи становятся короче, природа пробуждается после холодов и расцветают первые подснежники. Наши предки считали, что после весеннего равноденствия начинается настоящая весна. Приход весны и прилет перелетных птиц праздновали веселыми песнями, играми и хороводами. Пекли блины, булочки в форме жаворонков и печенье.

Крестьяне в этот день отводили воду, чтобы не затопило огороды и погреба. Для этого рыли канавы. Мужчины отправлялись рыбачить, поскольку в этот период хорошо клюет плотва. Девицы умывались из ручьев, чтобы быть молодыми и красивыми. В день Весты девочкам и незамужним девушкам делали подарки и дарили лакомства.

Погодные приметы 23 марта

Если туман начался утром, то погода в следующие дни будет хорошей, а если днем - к ненастью.

Жаворонки прилетели с юга в этот день - скоро появится первая трава.

Прилет ласточек сулит разлив рек через две недели.

Гроза в этот день - к урожайному году.

Синие облака предвещают ливни.

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Автор: Екатерина Пулатова