Православная церковь традиционно каждый день вспоминает разных великомучеников и святых. Среди верующих принято выбирать имя для ребенка в честь одного из святых, которых почитают в его день рождения. Считает, что таким образом у ребенка появится Ангел-хранитель, который оберегает его от несчастий.
Сегодня свои именины празднуют 10 мужских и 3 женских имени. Список именин поможет выбрать имя для новорожденного и подскажет, кого стоит поздравить с Днем ангела.
Мужские именины 2 ноября
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "подобный Богу".
Артем: от древнегреческого имени Артемиос, которое произошло от имени богини охоты Артемиды.
Герман: от латинского germanus - "родной", "братский".
Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас - "сын льва".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "младший", "скромный".
Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".
Иван: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн, то есть "помилованный Богом".
Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Александр: от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".
Женские именины 2 ноября
Арина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "покой", "спокойствие", "мир".
Ирина: от имени Эйрене.
Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".