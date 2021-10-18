В воскресенье 18 октября отмечают 9 мужских и 1 женские именины.

18 октября православная церковь почитает нескольких святых. Имя для ребенка, рожденного в этот день, можно выбрать из церковного календаря. Малыш получит покровительство от святого, в честь которого его назвали. Обладатели имен прославляемых святых сегодня отмечают именины.

Мужские именины 18 октября

Иннокентий: имя образовано от латинского слова innocens - "невинный, безобидный".

Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, которое происходит от дамазо - "приручать", "подчинять", или от имени богини плодородия Дамии

Кузьма: образовано от греческого имени Космас, переводится как "кузнец".

Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос, что означает "принадлежащий богу Дионису".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, форма древнееврейского имени Йирмияху, переводится как "Яхве вознес".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Макар: от древнегреческого слова макариос, что означает "благославенный", "счастливый", "блаженный".

Матвей: измененное древнееврейское имя Матфей - "Божий человек", "дарованный Богом".

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль – "Божий воин".

Женские именины 18 октября

Александра: женская форма имени Александр, происходит от древнегреческого имени Александрос - "защищающий человека".

Автор: Екатерина Пулатова