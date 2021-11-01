Православная церковь каждый день вспоминает некоторых святых и посвящает день памяти их имен. Люди с именами святых в сегодня празднуют именины. Церковный календарь от УНИАН поможет выбрать имя для ребенка. Сегодня отмечают именины обладатели 6 мужских имен.
Мужские именины 1 ноября
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре".
Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилован Богом".
Ян: польская и древнерусская формы имени Йоханан.
Леонтий: от древнегреческого слова леонтейос, что переводится как "львиный".
Феликс: происходит от латинского слова felix - "счастливый".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".