Всего таких знака Зодиака три.

Астрологи назвали самых вредных женщин по знаку Зодиака.

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Об этом сообщает slovofraza.

Рак

Эти девушки самые плаксивые. Если она предана кому-то до глубины души, то готова пойти за ним хоть на край света. Но не всем мужчинам нравится, когда в них полностью растворяются. Если же этой девушке покажется, что вы к ней охладели, то депрессии не избежать. Более того, она очень мстительна.

Лев

Львица тщеславна и властна, она не станет миндальничать с тем, кто не соответствует ее стандартам, находящимся на уровне примерно Эвереста. Она выскажет в лицо своему обидчику все, что о нем думает. Зато каверзных планов строить не будет. Если вы хотите быть рядом с этой женщиной, то будьте готовы тратиться, уделять ей все свое время и постоянно убеждать, что лучше ее никого нет. Ни в коем случае не теряйте свое мужество, иначе гордая Львица вас растопчет.

Скорпион

Со Скорпионами золотой середины не бывает. С ней либо очень классно, либо очень плохо, либо все вместе, либо поочередно. Так что если вы не обладатель железных нервов и стальной мужественности - этот экземпляр не для вас.

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Автор: УНИАН