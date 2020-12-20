Астрологи назвали самых вредных женщин по знаку Зодиака.
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Об этом сообщает slovofraza.
Рак
Эти девушки самые плаксивые. Если она предана кому-то до глубины души, то готова пойти за ним хоть на край света. Но не всем мужчинам нравится, когда в них полностью растворяются. Если же этой девушке покажется, что вы к ней охладели, то депрессии не избежать. Более того, она очень мстительна.
Лев
Львица тщеславна и властна, она не станет миндальничать с тем, кто не соответствует ее стандартам, находящимся на уровне примерно Эвереста. Она выскажет в лицо своему обидчику все, что о нем думает. Зато каверзных планов строить не будет. Если вы хотите быть рядом с этой женщиной, то будьте готовы тратиться, уделять ей все свое время и постоянно убеждать, что лучше ее никого нет. Ни в коем случае не теряйте свое мужество, иначе гордая Львица вас растопчет.
Скорпион
Со Скорпионами золотой середины не бывает. С ней либо очень классно, либо очень плохо, либо все вместе, либо поочередно. Так что если вы не обладатель железных нервов и стальной мужественности - этот экземпляр не для вас.
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