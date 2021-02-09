Самые стильные знаки Зодиака / slovofraza.com

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, женщины которых обладают изысканным вкусом.

Об этом сообщает Клубер.

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Козерог

Это очень элегантные и утонченные женщины. Для них очень важен парфюм, которым они пахнут и одежда, которую носят. Вы никогда не увидите эту женщину в одежде, которая ей не подходит.

Стрелец

Эти девушки любят гламур. Вы узнаете ее из тысячи, так как она ничем не отличается от кинозвезды.

Телец

У этих женщин идеальное чувство стиля. Они всегда выглядят на миллион, даже если их образ стоит намного дешевле.

Скорпион

Женщины-Скорпионы любят подчеркивать свою женственность и сексуальность. Но показывают они это не одеждой, а своим поведением. А сами вещи не играют для них значительной роли.

Лев

Эти дамы любят быть в центре внимания. Они следят за модными трендами и подбирают себе стильную одежду. Также они обладают красивой и уверенной походкой, прекрасной осанкой и гламурным образом в целом.

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Автор: УНИАН