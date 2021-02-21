Астрологи назвали три знака Зодиака, женщины которых никогда не будут доставать вас своей ревностью.
Об этом сообщает Клубер.
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Овен
Овны всегда уверены в себе, поэтому никого никогда не ревнуют. Они всегда заняты собой, работой, увлечения и у них просто не остается времени на какую-то ревность.
Стрелец
Эти женщины и вовсе не обращают внимания на то, что их не интересует. Они считают ревность выходом за рамки сегодняшнего, а это им вовсе не свойственно.
Водолей
Женщины-Водолеи знают, что встречаться с мужчиной, который бы следил за каждым их шагом и контактами вне отношений, было бы ужасно. Поэтому они уважают чужую свободу.
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