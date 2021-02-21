Всего таких знака Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, женщины которых никогда не будут доставать вас своей ревностью.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Овны всегда уверены в себе, поэтому никого никогда не ревнуют. Они всегда заняты собой, работой, увлечения и у них просто не остается времени на какую-то ревность.

Стрелец

Эти женщины и вовсе не обращают внимания на то, что их не интересует. Они считают ревность выходом за рамки сегодняшнего, а это им вовсе не свойственно.

Водолей

Женщины-Водолеи знают, что встречаться с мужчиной, который бы следил за каждым их шагом и контактами вне отношений, было бы ужасно. Поэтому они уважают чужую свободу.

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Автор: УНИАН