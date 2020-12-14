Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, у которых отсутствует вкус.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Овны не следуют стандартам красоты, поэтому часто выглядят не так, как все. Им абсолютно все равно, что носить. Главное, чтобы одежда была комфортной и свободной.

Близнецы

Они чаще всего носят одежду спортивного стиля. При этом они обожают шопинг. Bот только Близнецы настолько смелые и обладают неуемной фантазией, что их эксперименты порой могут казаться безвкусными.

Kозерог

Этот знак Зодиака не считает нужным тратить деньги на брендовую одежду. Он найдет что-то подешевле, но в то же время практичное. При этом они не умеют комбинировать вещи. При желании он может привить себе чувство вкуса и любовь к моде, но на это просто не остается времени.

Рыбы

Знак зодиака Рыбы придерживается стиля минимализма и выбирает максимально комфортные варианты. Ему не хочется носить красивую, но неудобную одежду, потому что будет ощущать себя скованным. Они могут тратить много денег на одежду, но не задумаются над тем, красиво им в ней или нет.

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Автор: Диана Могилевич