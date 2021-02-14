Среди них оказалась Дева.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых сложнее всего любить.

Об этом сообщает Клубер.

Читайте такжеГороскоп на праздник влюбленных: как провести День святого Валентина и что ждет все знаки Зодиака

Дева

Этот знак очень недоверчивый. Часто они не подпускают к себе людей очень близко. И здесь начинаются проблемы в отношениях. Но если вы сможете завоевать их доверие, то будете с ними счастливы.

Скорпион

Они любят доминировать. Поэтому не всегда открываются своему партнеру на все сто. А еще они любят допрашивать своих партнеров, будто те находятся в полицейском участке. Подозревая партнера в неверности, в качестве наказания для него Скорпионы используют агрессию – от пассивной до самой что ни на есть явной.

Стрелец

С ними длительных и серьезных отношений построить практически невозможно. Постоянный партнер быстро надоедает ему, если только он не встретит человека, который по-настоящему его заинтересует и взволнует.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН