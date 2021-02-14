Астрологи назвали знаки Зодиака, которых сложнее всего любить.
Об этом сообщает Клубер.
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Дева
Этот знак очень недоверчивый. Часто они не подпускают к себе людей очень близко. И здесь начинаются проблемы в отношениях. Но если вы сможете завоевать их доверие, то будете с ними счастливы.
Скорпион
Они любят доминировать. Поэтому не всегда открываются своему партнеру на все сто. А еще они любят допрашивать своих партнеров, будто те находятся в полицейском участке. Подозревая партнера в неверности, в качестве наказания для него Скорпионы используют агрессию – от пассивной до самой что ни на есть явной.
Стрелец
С ними длительных и серьезных отношений построить практически невозможно. Постоянный партнер быстро надоедает ему, если только он не встретит человека, который по-настоящему его заинтересует и взволнует.
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