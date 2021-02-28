Астрологи назвали три знака Зодиака, мужчины которых редко проявляют свои чувства.
Об этом сообщает Клубер.
Читайте такжеГороскоп на март 2021 для Рыб: доверьтесь интуиции и займитесь бытом
Рак
Этот знак очень эмоциональный. Если он любит, то любит всей душой. А вот если его еще терзают сомнения, то он устроит вам самую настоящую пытку. Это будет вас максимально изводить.
Козерог
Если что-то идет не так как планировали Козероги, то ждите проблем. Меняться они не будут, но вот "подмять" вас под себя будут всячески стараться.
Телец
Тельцы могут быть довольно напористыми и требовательными. Чужое мнение их совсем не волнует. При этом они не умеют делать комплименты, а вот оскорблять - с легкостью.
Другие новости УНИАН:
- Народные обычаи 28 февраля: приметы и традиции в день Зимобора
- Астролог составила гороскоп на неделю 1-7 марта
- Лунный гороскоп питания 28 февраля: как составить рацион на сегодня
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram