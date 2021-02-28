Астрологи назвали всего три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, мужчины которых редко проявляют свои чувства.

Об этом сообщает Клубер.

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Рак

Этот знак очень эмоциональный. Если он любит, то любит всей душой. А вот если его еще терзают сомнения, то он устроит вам самую настоящую пытку. Это будет вас максимально изводить.

Козерог

Если что-то идет не так как планировали Козероги, то ждите проблем. Меняться они не будут, но вот "подмять" вас под себя будут всячески стараться.

Телец

Тельцы могут быть довольно напористыми и требовательными. Чужое мнение их совсем не волнует. При этом они не умеют делать комплименты, а вот оскорблять - с легкостью.

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Автор: УНИАН