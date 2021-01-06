Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми лучше не строить отношения.

Об этом сообщает slovofraza.

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Рыбы

С ними тяжело потому, что они не умеют контролировать свои эмоции. А еще они никогда не возьмут на себя ответственность за свою ошибку.

Дева

Они хотят чтобы все всегда было так, как им удобно. Но так не бывает. Поэтому с ними будет очень сложно.

Телец

Всегда кажется, что Тельцы живут как роботы. Они верны своим партнёрам в отношениях, но их эмоциональная недоступность всегда будет для них самой большой проблемой.

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Автор: УНИАН