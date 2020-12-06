Четыре знака Зодиака не оправдают ваших надежд.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, мужчины которых не оправдают ожидания женщин.

Об этом сообщает slovofraza.

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Весы

Этот знак Зодиака любит выносить мозги. Также они не любят брать на себя ответственность. Ему нужна волевая женщина, которая сможет направить его энергию в нужное русло.

Телец

Эти мужчины идут на поводу у собственных слабостей. Они часто врут и сознательно приуменьшают свой доход. А еще они очень жадные.

Рыбы

Они считают себя успешными и мужественными, хотя не могут брать на себя ответственность. Им нужна решительная и заботливая женщина, которая поможет им реализовать задуманное.

Рак

Они нерешительны и обидчивы. Могут затаить обиду по неизвестным причинам на неопределенный срок. Эмоционально привязаны к маме и, как правило, следуют ее советам.

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Автор: УНИАН