Астрологи назвали четыре знака Зодиака, мужчины которых не оправдают ожидания женщин.
Об этом сообщает slovofraza.
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Весы
Этот знак Зодиака любит выносить мозги. Также они не любят брать на себя ответственность. Ему нужна волевая женщина, которая сможет направить его энергию в нужное русло.
Телец
Эти мужчины идут на поводу у собственных слабостей. Они часто врут и сознательно приуменьшают свой доход. А еще они очень жадные.
Рыбы
Они считают себя успешными и мужественными, хотя не могут брать на себя ответственность. Им нужна решительная и заботливая женщина, которая поможет им реализовать задуманное.
Рак
Они нерешительны и обидчивы. Могут затаить обиду по неизвестным причинам на неопределенный срок. Эмоционально привязаны к маме и, как правило, следуют ее советам.
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