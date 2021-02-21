Астрологи назвали только три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют себя контролировать. У них слабые нервы.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Этот знак Зодиака часто выходит из себя. В порыве злости он может наговорить кучу гадостей и даже не извинится. Ему сложно признавать свои ошибки.

Лев

Если кто-то захочет пошатнуть трон Льва, то должен быть готов к грандиозному скандалу. Львы мстительны, и лучше не провоцировать их. Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, если только перейдете ему дорогу.

Стрелец

Этот знак Зодиака не знает что такое компромисс. Поэтому даже не стоит пытаться с ним договориться. Если же вы перейдете ему дорогу, то лучше вам включать всю свою скорость и бежать как можно дальше.

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Автор: УНИАН