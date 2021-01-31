Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя верить. Они чаще всего обманывают.
Об этом сообщает Клубер.
Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 1-7 февраля
Овен
У этого знака очень повышена сексуальная энергия. И порой они не в силах сдержать свое либидо, а значит, измен, скорее всего, не избежать.
Весы
Этот знак просто обожает флиртовать, и часто на этой почве они заводят романы. При этом они мечтают совсем о другой любви, как в голливудских фильмах.
Стрелец
Они совсем не против измен. При этом воспринимают их как спорт. Будьте готовы к тому, что этот знак уж слишком любвеобильный.
Другие новости УНИАН:
- Гороскоп на февраль 2021 для Стрельцов - будьте доброжелательны и откладывайте деньги
- Гороскоп на февраль 2021 для Козерогов - не сплетничайте и сдерживайте эмоции
- Гороскоп на февраль 2021 года для Водолеев - больше работайте и примите изменения
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram