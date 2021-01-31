Астрологи назвали всего три таких знака Зодиака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя верить. Они чаще всего обманывают.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

У этого знака очень повышена сексуальная энергия. И порой они не в силах сдержать свое либидо, а значит, измен, скорее всего, не избежать.

Весы

Этот знак просто обожает флиртовать, и часто на этой почве они заводят романы. При этом они мечтают совсем о другой любви, как в голливудских фильмах.

Стрелец

Они совсем не против измен. При этом воспринимают их как спорт. Будьте готовы к тому, что этот знак уж слишком любвеобильный.

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Автор: УНИАН