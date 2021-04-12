Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют хранить чужие секреты.
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Об этом сообщает Клубер.
Стрелец
Они умеют рассказывать истории так, что вы просто обзавидуетесь. Но все же понимают, что в жизни не бывает все настолько радужно. Поэтому Стрельцы часто драматизируют или приукрашивают. То же самое касается и чужих секретов. Они не умеют держать язык за зубами.
Близнецы
Это еще те сплетники, которые разболтают все что можно и нельзя. Будьте осторожны с ними, ведь ваши секреты могут узнать все.
Дева
Этот знак достаточно эгоистичен. Если вы попросите его о помощи, то играть придется по его правилам. Если же вы свернете "не туда", то все вокруг узнают о вашем "плохом" поступке.
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