Среди них оказалась рассудительная Дева.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют хранить чужие секреты.

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Об этом сообщает Клубер.

Стрелец

Они умеют рассказывать истории так, что вы просто обзавидуетесь. Но все же понимают, что в жизни не бывает все настолько радужно. Поэтому Стрельцы часто драматизируют или приукрашивают. То же самое касается и чужих секретов. Они не умеют держать язык за зубами.

Близнецы

Это еще те сплетники, которые разболтают все что можно и нельзя. Будьте осторожны с ними, ведь ваши секреты могут узнать все.

Дева

Этот знак достаточно эгоистичен. Если вы попросите его о помощи, то играть придется по его правилам. Если же вы свернете "не туда", то все вокруг узнают о вашем "плохом" поступке.

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Автор: Диана Могилевич