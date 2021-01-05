Астрологи назвали три знака Зодиака, которым больше всех повезет в 2021 году.
Об этом сообщает slovofraza.
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Дева
У вас возникнут новые идеи и это замечательно. Вы сможете увидеть мир по-другому. В бизнесе вам поможет чутье, а на любовном фронте вас ждет солнечная погода. Не забывайте заботиться о своем здоровье.
Овен
Ваша интуиция достаточно развита. Вас ждет успех в общественной жизни, растет симпатия, укрепляются дружеские узы, а с любимым человеком вы обретете духовное единство. Также у вас будет финансовая прибыль.
Водолей
Займитесь творчеством и черпайте оттуда энергию. Любимое дело будет приносить не только удовольствие, но и прибыль. На любовном фронте у вас все будет так, как вы мечтали.
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