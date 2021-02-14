Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже этой зимой встретят настоящую любовь.

Об этом сообщает Клубер.

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Водолей

Вам стоит чаще куда-то выходить, знакомиться с новыми людьми и больше общаться. Только так вы найдете то, что искали.

Лев

Присмотритесь к своему ближайшему окружению. Тот самый человек совсем рядом. И пусть он внешне не похож на человека из ваших фантазий, но он сможет подарить вам настоящее счастье.

Телец

Откройте свое сердце, и любовь вас настигнет. Только будьте более общительны и гибкими в отношениях с другими людьми.

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Автор: УНИАН