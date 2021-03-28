Всего таких знака Зодиака четыре.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не приемлют измену. При этом месть их может достигать апогея жестокости.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Этот знак сразу начнет готовить план мести, если узнает об измене. При этом они будут молчать. Но когда начнется воплощение их жестокого плана, вокруг будет господствовать хаос.

Лев

Лев сразу же уйдет от изменщика, но сделает все, чтобы тот изгрыз себе локти до крови за содеянное.

Скорпион

Если вы сами расскажете Скорпиону об измене, то еще есть шанс, что вы останетесь в живых. А если он узнает об этом от кого-то другого, то начнется сплошной ад.

Стрелец

Измена – это именно та ситуация, когда их действия полностью теряют логику и здравый смысл. В общем-то, лучше эту бурю переждать где-то в безопасном месте.

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Автор: Диана Могилевич