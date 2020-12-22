Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые больше всего склонны к одиночеству.
Об этом сообщает slovofraza.
Читайте такжеНазваны самые лживые знаки Зодиака: ни слова правды
Дева
Девы любят спокойствие и одиночество. Они не терпят шумных компаний и громких вечеринок. По этой причине даже в кафе или ресторанах они выбирают самый укромный уголок, где нет лишних глаз и никого не видно.
Скорпион
Скорпионам нравится одиночество, потому что в таком состоянии удобнее работать, можно спокойно заниматься домашними делами. Также Скорпионы очень скрытные, поэтому иногда обилие людей вокруг доставляет им много душевного дискомфорта.
Козерог
Они не любят одиночество, но и не подпускают к себе всех подряд. Они без каких-либо проблем могут спокойно общаться в большой компании, развлекаться и веселиться до упаду. Но доверяют они лишь единицам.
Водолей
Водолеи обожают работу или хобби в одиночестве. В уединении Водолеи лучше думают, быстрее принимают решения. Это их нормальная и любимая рабочая среда. Несмотря на это, в команде и большом коллективе они работают не хуже.
Другие новости УНИАН:
- Астролог составила гороскоп на неделю 21-27 декабря
- Любовный гороскоп: что ждет вашу пару в 2021 году
- Три знака Зодиака, которым чаще всего изменяют - астрологи
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram