Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые разобьют вам сердце, не моргнув глазом.
Об этом сообщает Клубер.
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Овен
Овны очень категоричны. Если им что-то не нравится, они с легкостью пойдут на измену. И им будет все равно на ваши чувства. Кстати, о втором шансе и речи быть не может.
Близнецы
Близнецы любят флиртовать. И если ваши отношения не слишком серьезные, то измена обязательно будет.
Весы
Этот знак Зодиака постоянно решает - что лучше, как лучше и так далее. В итоге может получиться так, что вы с ними состоите в отношениях, а они с вами - нет.
Водолей
Эти люди непредсказуемы. Они также склонны к измене. Кстати, изначально они вас соблазнят, а потом исчезнут. Вот такие вот дела.
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