Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые разобьют вам сердце, не моргнув глазом.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Овны очень категоричны. Если им что-то не нравится, они с легкостью пойдут на измену. И им будет все равно на ваши чувства. Кстати, о втором шансе и речи быть не может.

Близнецы

Близнецы любят флиртовать. И если ваши отношения не слишком серьезные, то измена обязательно будет.

Весы

Этот знак Зодиака постоянно решает - что лучше, как лучше и так далее. В итоге может получиться так, что вы с ними состоите в отношениях, а они с вами - нет.

Водолей

Эти люди непредсказуемы. Они также склонны к измене. Кстати, изначально они вас соблазнят, а потом исчезнут. Вот такие вот дела.

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Автор: Диана Могилевич