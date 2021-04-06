Всего таких знаков Зодиака два.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые не умеют долго обижаться. Им проще вас простить и жить с легкой душой.

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Об этом сообщает Клубер.

Близнецы

Эти люди, как ходячие энциклопедии. Они постоянно чем-то интересуются, что-то ищут, изучают. И, поверьте, у них нет ни времени, н желания, чтобы таить на вас обиду. Во время ссор они выскажут вам абсолютно все, что думают. При этом быстро отпустят ситуацию и начнут улыбаться.

Овен

Эти люди могут быть очень агрессивными. Они скажут вам кучу гадостей, поставят вас на место и ткнут носом куда надо. При этом они как быстро вспыхивают, так быстро и тухнут.

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Автор: Диана Могилевич