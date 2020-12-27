Среди них оказался семейный Рак.

Астрологи назвали самых беспринципные знаки Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

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Телец

Если дело касается денег, то о морали речи не идет. На самом деле у них есть принципы, но они касаются лишь их собственной гордости. Они хотят быть лучше всех. При этом им всегда всего мало.

Близнецы

Близнецы беспринципны, но умудряются делать вид, что это не так. У них хорошо получается скрывать свою любовь к легкой наживе. Кроме того, им наплевать на жизни других людей.

Рак

Он хорошенькие только со своими самыми близкими друзьями. А вот с остальными они забывают о морали. Из-за этого у них немало врагов, так как они людей чаще всего используют в своих целях.

Стрелец

Стрельцы переступают черту там, где можно воспользоваться чужой добротой. Представители этого знака не упустят возможности добиться своего манипуляциями. А еще они не готовы тратить на кого-то время.

Водолей

Водолеи готовы на всё ради достижения своих целей, будь то любовь или бизнес, учеба или что-то иное. Они беспринципны, но только по отношению к конкурентам, врагам и незнакомым людям. А также они филигранно умеют притворяться.

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Автор: УНИАН