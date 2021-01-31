Всего таких знака Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые никогда не разочаруют вас в интимной сфере.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Секс с Овном вы не забудете никогда. Мало того, что они часто влюбляются с первого взгляда, так еще и страстью пылают, как никакой другой знак Зодиака.

Скорпион

Эти люди просто обожают эксперименты. Если вы давно хотели добавить перчинки в свою интимную жизнь, то именно Скорпионы с радостью вам помогут.

Водолей

Они готовы подарить вам настоящее наслаждение, но только не стоит забывать об эмоциональной близости. Она для Водолеев очень важна.

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Автор: УНИАН