Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сложнее всего согласиться на брачные узы.
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Об этом сообщает Клубер.
Стрелец
Они ценят свою свободу и не терпят, когда кто-то на нее "кладет глаз".
Водолей
Для них брак - это скука. Они не могут постоянно находится с человеком под одной крышей, да еще и пытаться уступать в чем-то.
Лев
Львы всегда хотят большего и лучшего. Даже если у них кто-то есть, они все равно будут смотреть по сторонам.
Телец
Тельцы не хотят идти на компромисс. И это основная причина, почему они отказываются от брака.
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