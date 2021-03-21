Всего таких знака Зодиака четыре.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сложнее всего согласиться на брачные узы.

Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиаков, которые просто обязаны быть вместе

Об этом сообщает Клубер.

Стрелец

Они ценят свою свободу и не терпят, когда кто-то на нее "кладет глаз".

Водолей

Для них брак - это скука. Они не могут постоянно находится с человеком под одной крышей, да еще и пытаться уступать в чем-то.

Лев

Львы всегда хотят большего и лучшего. Даже если у них кто-то есть, они все равно будут смотреть по сторонам.

Телец

Тельцы не хотят идти на компромисс. И это основная причина, почему они отказываются от брака.

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Автор: Диана Могилевич