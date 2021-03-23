Всего таких пары четыре.

Астрологи назвали четыре пары знаков Зодиака, которых тянет друг к другу как магнитом.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые неохотно вступают в брак

Об этом сообщает Клубер.

Овен и Весы

В такой паре Овны начинают учиться думать, прежде чем что-то делать. А вот Весы более прямолинейны. В целом они оба умеют правильно расставлять приоритеты. А также они не бояться отстаивать то, что считают правильным.

Телец и Скорпион

Они темпераментны и часто жертвуют многим ради любви. Они обладают особенностью смотреть в будущее и видеть перспективы. В целом они отличная команда, которая будет наслаждаться семейной жизнью и помогать друг другу в карьере.

Козерог и Рак

Из этих двоих всегда получается трудолюбивый и могущественный дуэт. А еще они являются самой симпатичной зодиакальной парой. Раки видят в Козерогах своих защитников, а Козероги восхищаются их открытостью.

Рыбы и Дева

Девы помогают Рыбам реализовывать свои желания, а вот Рыбы помогают им обрести эмоциональную стабильность. Эти двое составляют отличную пару, так как такой союз позволяет им объединить свои самые сильные стороны.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич