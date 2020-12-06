Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые могут вас предать в любой момент.
Об этом сообщает slovofraza.
Близнецы
Читайте такжеНазваны три знака Зодиака, с которыми невыносимо трудно в браке
Близнецы часто меняют свое мнение и поведение. Порой они не могут сдержать свое обещание. В результате такие поступки вызывают негативную реакцию у их окружения. B самых крайних случаях предательство может служить намеренным актом для достижения заветной цели.
Дева
Девы очень расчетливые. Поэтому предательство с их стороны всегда преднамеренное. Они переступят через все, чтобы достичь своей цели. Hо это невероятно хитрый человек и обставит все так, чтобы подозрения не падали на него.
Стрелец
Сначала этот знак покажется вам самым добрым и искренним. Но он тоже может вас предать. Правда, непреднамеренно. Они не умеют контролировать свои эмоции, поэтому могут рассказать вашу тайну.
Bодолей
Водолей может с вами общаться, интересоваться вашей жизнью, однако рассматривает вас лишь в качестве знакомого. А со знакомыми он не церемонится.
Рыбы
Рыбы - это очень адаптивный знак Зодиака. Они могут подстроиться под любую ситуацию. Именно эта адаптация и попытка ухватиться за лучшее позволяют Рыбам легко предавать уже бывших друзей и любимых, если у них нашлись варианты получше.
Другие новости УНИАН:
- Один знак Зодиака в декабре ждет череда неприятностей - астролог
- Астролог составила гороскоп на неделю 7-13 декабря
- Астрологи назвали три знака Зодиака, которые этой зимой встретят любовь всей жизни
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram