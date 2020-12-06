Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые могут вас предать в любой момент.

Об этом сообщает slovofraza.

Близнецы

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Близнецы часто меняют свое мнение и поведение. Порой они не могут сдержать свое обещание. В результате такие поступки вызывают негативную реакцию у их окружения. B самых крайних случаях предательство может служить намеренным актом для достижения заветной цели.

Дева

Девы очень расчетливые. Поэтому предательство с их стороны всегда преднамеренное. Они переступят через все, чтобы достичь своей цели. Hо это невероятно хитрый человек и обставит все так, чтобы подозрения не падали на него.

Стрелец

Сначала этот знак покажется вам самым добрым и искренним. Но он тоже может вас предать. Правда, непреднамеренно. Они не умеют контролировать свои эмоции, поэтому могут рассказать вашу тайну.

Bодолей

Водолей может с вами общаться, интересоваться вашей жизнью, однако рассматривает вас лишь в качестве знакомого. А со знакомыми он не церемонится.

Рыбы

Рыбы - это очень адаптивный знак Зодиака. Они могут подстроиться под любую ситуацию. Именно эта адаптация и попытка ухватиться за лучшее позволяют Рыбам легко предавать уже бывших друзей и любимых, если у них нашлись варианты получше.

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Автор: УНИАН