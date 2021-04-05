Всего таких знаков Зодиака два.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые очень долго обижаются.

Об этом сообщает Клубер.

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Рак

Этот знак помнит все обиды и неважно, когда это произошло. Интересно, что они никогда не возвращаются к прошлым отношениям. Так как они помнят абсолютно все, что вы им когда-то сделали, они не захотят вновь вернуться к этому.

Скорпион

Они очень тяжело открывают людям свое сердце. И если вы всадите ему нож в душу, то он никогда вам этого не простит. Скорпионы принимают все очень близко к сердцу, и если ему что-то не понравится, он вычеркнет вас из своей жизни.

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Автор: Диана Могилевич