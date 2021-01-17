Всего таких знака Зодиака три.

Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, для которых 2021 год будет очень удачливым.

Об этом сообщает slovofraza.

Читайте такжеНазваны самые жадные знаки Зодиака: таких скупердяев вы еще не видели

Рыбы

Этот год для вас станет очень счастливым. Вы переживете еще один сложный момент, но затем сделаете резкий прыжок в будущее. Поверьте, счастья вам не избежать.

Дева

Девы обретут смысл жизни, радость и то, чего им так сильно не хватало для настоящего счастья. Именно в этом году вы встретите свою вторую половинку. Вы даже сможете вместе жить. Кроме того, с каждым днем ваши чувства будут только крепнуть.

Телец

Уже в январе вы узнаете разгадку какой-то давней тайны и сможете понять, почему ваша жизнь сложилась именно так, а не иначе. Вас ждет выбор в этом году. Но в любом случае Бык будет весь год дарить вам подарки и делать приятные сюрпризы.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН