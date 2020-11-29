С кем сложно построить отношения / фото slovofraza.com
Астрологи назвали знак Зодиака, с которым очень сложно построить серьезные отношения.
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Об этом сообщает slovofraza.
У Скорпионов много внутренних конфликтов, которые мешают им открывать свое сердце. Они не готовы брать на себя ответственность, поэтому и не заводят серьезные отношения.
Кроме того, они предпочитают наблюдать со стороны, нежели открываться людям. Они не терпят ощущение уязвимости.
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