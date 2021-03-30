Овны любят БДСМ / фото ua.depositphotos.com
Астрологи считают, что Овен - это знак Зодиака, который готов к любым экспериментам в сексе.
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Об этом сообщает Клубер.
Овна можно сравнить со звездой фильма "50 оттенков серого" Кристианом Греем. Он любит контролировать процесс и доминировать. А потому ему близко БДСМ.
Более того, Овен является собственником. И в сексе он проявляет это разными способами. Для них главное жажда, острые ощущения и главный приз.
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