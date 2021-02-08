Гороскоп на неделю даст вам рекомендации для хорошего самочувствия.

Гороскопы не только предсказывают судьбу человека по звездам и планетам, но и дают советы и наставления. Гороскоп здоровья и болезней для всех знаков зодиака расскажет вам, что грозит вам на этой неделе и на что стоит обратить внимание.

Овен

Овнам на этой неделе рекомендуется больше двигаться. Ходите на работу и домой пешком, поднимайтесь на свой этаж по лестнице. У представителей знака с сидящей работой могут возникнуть боли в спине, шее, суставах. Если у вас нет возможности двигаться больше - делайте разминки среди рабочего дня.

Телец

Тельцы могут похвастаться хорошим самочувствием и крепким здоровьем на этой неделе. Если в течении этих семи дней вы заболеете, то болезнь пройдет быстро и легко. Это удачное время, чтобы сделать операцию или начать лечебные процедуры. Сделайте визит к врачу, который вы давно откладывали.

Близнецы

Вам следует чуть больше внимания уделить состоянию ваших легких. Сейчас они уязвимы и их необходимо беречь. Полезными для вас будут ежедневные прогулки как минимум по часу. Высока вероятность подхватить простуду или ангину. Обязательно одевайтесь по погоде, не пренебрегайте шапкой и перчатками.

Рак

В ближайшем будущем вас ожидают серьезные психологические и физические нагрузки. Используйте неделю, чтобы подготовить себя к предстоящим испытаниям. Полезно будет записаться в спортзал, больше ходить пешком, заниматься домашними упражнениями и хорошо высыпаться.

Лев

На этой неделе вы столкнетесь с нарушениями аппетита. Вы будете либо постоянно чувствовать сильный голод, либо не сможете заставить себя съесть что-то. В этот период очень опасными будут переедания, а также употребление жареной и копченой пищи и алкоголя.

Дева

Женщинам-Девам рекомендуется посетить гинеколога и сделать УЗИ органов малого таза. У вас может развиваться скрытое опасное заболевание. В целом у Дев может быть упадок сил и плохое настроение на этой неделе, но к выходным вам станет лучше. Берегите свои нервы, не вступайте в конфликты и отложите все важные дела.

Весы

На этой неделе очень многое зависит от вашей силы воли и вашего настроя. Не позволяйте себе опускать руки, нервничать и жалеть себя. Сохраняйте боевой дух и придерживайтесь режима дня. Однако гнаться за рекордами и работать до изнеможения тоже не стоит.

Скорпион

Болеть на этой неделе Скорпионам очень нежелательно - будете очень долго выздоравливать. В целом неделя будет не очень удачной для вас. Скорпионов постоянно будут преследовать мелкие неприятности - головные боли, заложенный нос, покраснение глаз. Обратите внимание на свое питание - возможно, вам не хватает витаминов.

Стрелец

Читайте такжеЛунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни в этом месяцеСтрельцам на этой неделе нужно беречь зубы - это ваше слабое место. На этой неделе рекомендуется посетить стоматолога и придерживаться гигиены рта. На этой неделе не стоит пить кофе и газировку, есть много сладостей. Стрельцы с гипотонией и гипертонией могут страдать от скачков давления.

Козерог

На этой неделе не рекомендуется планировать любые дальние поездки и перелеты. В транспорте вы будете чувствовать себя очень плохо, даже если раньше вас не укачивало. Также возможны проблемы со сном - вы будете поздно засыпать и часто просыпаться среди ночи. За час до сна не смотрите в экраны телефона и телевизора. Постарайтесь ложиться раньше, чем обычно.

Водолей

Никаких серьезных проблем со здоровьем у представителей этого знака не ожидается. Однако могут возникнуть проблемы с памятью, внимательностью, координацией. Астрологи советуют быть осторожными со спиртными напитками. По возможности на этой неделе не садитесь за руль, не поднимайтесь на большую высоту и не делайте ничего опасного. Особую осторожность нужно соблюдать в четверг и пятницу.

Рыбы

Ваша утомляемость на этой неделе будет повышена. Не берите на себя дополнительную ответственность и новые задания. Не переутомляйтесь на работе и не забывайте о развлечениях. На выходных стоит заняться активным отдыхом на природе. У женщин этого знака может болеть грудь и живот.

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Автор: Екатерина Пулатова