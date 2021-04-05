На этой неделе многим знакам нужно быть внимательнее к своему здоровью.

Существует множество видов гороскопов, которые предсказывают судьбу человека и дают нам жизненные советы по звездам и планетам. Гороскоп болезней и здоровья расскажет, какие опасности предостерегают вас на этой неделе, и как могут защитить своё здоровье разные знаки.

Овен

На этой неделе вам предоставится хороший шанс привести себя в отличную физическую форму и сбросить лишний вес. Но морить себя голодом и сидеть на строгих диетах не нужно. Достаточно лишь отказаться от сладостей и жареной пищи, и увеличить физическую нагрузку. Полезно заняться бегом или гимнастикой.

Телец

У Тельцов на неделе будет часто болеть голова без ясных причин. К выходным головные боли усилятся. Постарайтесь высыпаться и не перерабатывать. Также важно поменьше смотреть телевизор и сидеть за компьютером. Вместо этого больше гуляйте на улице.

Близнецы

Читайте такжеНазваны самые честные знаки Зодиака: ни капли враньяВаше самочувствие на этой неделе будет сильно зависеть от вашего настроения. Постарайтесь каждый день поднимать себе настроение и радоваться мелочам. Стрессы, конфликты и недосыпы могут привести к скачкам артериального давления и болям в сердце.

Рак

Раки могут столкнуться с кишечными заболеваниями и болью в животе. Особенно высок риск развития таких симптомов при плохом питании. На этой неделе Ракам нужно забыть об алкоголе и жареной еде. На выходных вы будете чувствительны к изменениям погоды и склонны к укачиванию в транспорте.

Лев

Представителям этого знака на неделе часто будет не хватать энергии даже на повседневные дела. Вы будете часто чувствовать себя уставшим и обессиленным. Очень хочется сейчас поваляться на диване, но поддаваться соблазну нельзя. Проводите больше времени на свежем воздухе и займитесь активным отдыхом. Только так вы сможете вернуть свою энергичность.

Дева

Девы будут плохо переносить алкоголь и состояние опьянения. Лучше совсем отказаться от него на этой неделе. В начале недели также могут обостриться хронические заболевания. Особенно уязвимы сейчас желудок, печень и почки. При возникновении неприятных симптомов обязательно обратитесь к врачу и сдайте все необходимые анализы.

Весы

Весам в этот период очень не хочется обращаться к врачам. При подозрении на заболевание вы решите поставить себе диагноз по интернету или обратиться к родственникам. Однако самолечение и самодиагностика на этой неделе крайне опасны. Вы можете совершить большую ошибку и упустить раннюю стадию серьезного заболевания.

Скорпион

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаСейчас ваше состояние будет стабильным и неизменчивым. Болеть на этой неделе Скорпионам нежелательно - будете очень долго выздоравливать. Зато здоровые Скорпионы могут не боятся никаких заболеваний. Для беременных женщин этого знака неделя будет очень удачной, а роды пройдут легко и успешно.

Стрелец

Звезды одобряют ваше стремление к активному отдыху и физическим упражнениям. Пробежки, занятия в спортзале и бассейне очень хорошо отобразятся на вашем самочувствии и наполнят вас энергией. Но не стоит забывать о технике безопасности, поскольку на этой неделе повышен риск ушибов, растяжений и переломов.

Козерог

На этой неделе Козероги столкнутся с весенним авитаминозом и ослабленным иммунитетом. Ешьте больше свежих овощей, фруктов и ягод, а также по возможности употребляйте морскую рыбу и водоросли. В середине недели могут быть проблемы с суставами и боли в спине. Полезным будет лечебный массаж.

Водолей

Слабым местом на этой неделе будет сердечно-сосудистая система. Водолеи могут чувствовать головокружение, боль в глазах, усталость и раздражительность. Также крайне важно для этого знака придерживаться режима и соблюдать сроки приема лекарств.

Рыбы

Вам следует немного ограничить себя в еде: уменьшить размер порций, заменить калорийные продукты на более легкие и отказаться от перекусов между приемами пищи. На этой неделе вы будете склонны к полноте. Однако обойдитесь без фанатизма. На выходных могут быть проблемы с кожей и волосами. Можно обратить к косметологу, делать маски и пользоваться уходовыми кремами.

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Автор: Екатерина Пулатова