Гороскоп болезней расскажет всем знакам, какие опасности подстерегают вас на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

В первой половине недели ваше самочувствие будет отличным. Никаких серьезных проблем со здоровьем не ожидается. У вас будет достаточно сил и энергии для решения накопившихся проблем. Однако потратив энергию слишком быстро, к концу недели вы рискуете обессилеть.

Телец

На этой неделе уязвимым органом будут ваши глаза. Постарайтесь проводить меньше времени за компьютером и чаще прогуливаться на свежем воздухе. Также не стоит на этой неделе есть кислые, соленые и маринованные продукты, острые приправы. Высок риск развития язвы, гастрита, изжоги.

Близнецы

Читайте такжеУспех у Овнов и сложности у Дев: появился гороскоп на июнь для всех знаков ЗодиакаВ этот период уделите больше внимания своим волосам и коже. Займитесь косметическими процедурами, наносите уходовые средства. Выбирайте шампуни и бальзамы с эффектом увлажнения. Также можно делать маски для лица из домашних ингредиентов. В этот период могут обостриться кожные и венерические заболевания.

Рак

Здоровый и полноценный сон - залог вашего хорошего самочувствия на этой неделе. Очень важно засыпать и просыпаться в одно время, чаще проветривать комнату. В первые дни недели возможны заболевания сосудов и скачки артериального давления. В четверг и пятницу следует отказаться от мяса, тяжелой и жирной пищи.

Лев

Сейчас вы очень рассеяны и невнимательны. Из-за этого вы можете получить травму или пропустить симптомы заболевания. Также вы можете пропустить прием пищи или забыть об отдыхе. Гороскоп советует Львам составлять план на каждый день и придерживаться режима дня.

Дева

Девы будут страдать от частых перепадов давления. Вам стоит регулировать давление и избегать стрессовых ситуаций. Ни в коем случае не пытайтесь лечиться народными методами, а также следите за сроком годности лекарств. Это удачная неделя для борьбы с вредными привычками и лишним весом.

Весы

На этой неделе под угрозой окажется здоровье спины, позвоночника, суставов. Не поднимайте тяжелых вещей, соблюдайте технику безопасности. Весам нужно одеваться по погоде и брать зонт в дождливые дни. На выходных высокая вероятность заболеть гриппом, ангиной, ринитом.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы часто будут чувствовать слабость, бессоницу, головокружение, головные боли, тошноту. Ваш иммунитет может быть ослаблен. Не стоит пить витамины в форме таблеток и самостоятельно назначать себе лекарства. Полноценное питание со свежими фруктами и овощами поможет вам сохранить силы.

Стрелец

Читайте такжеЛунный календарь на июнь: наиболее удачные и неблагоприятные дниВ этот период Стрельцы столкнутся с последствиями малоподвижного образа жизни. Лишний вес, боль в спине, проблемы со зрением и быстрая отдышка - всё это будет беспокоить вас из-за недостатка движения. Постарайтесь чаще заниматься гимнастикой и пробежками, и вы почувствуете, как ваше тело молодеет.

Козерог

Посвятите эту неделю диагностике и самоанализу. Симптомы, которые долго беспокоят вас, могут быть признаками серьезного заболевания. Особенно опасными являются воспаления лимфоузлов, боль в почках. Неделя очень удачна для посещения хирурга и травматолога.

Водолей

Любой небольшой недуг или простуда на этой неделе Водолеи будут переносить тяжело. Вам нужно одеваться по погоде, принимать контрастный душ и чаще проветривать помещение. Запускать болезнь на этой неделе и пренебрегать лечением крайне опасно.

Рыбы

Нетрадиционные методы лечения и народная медицина только навредят вам. Также не стоит слушать никаких советов родных и знакомых без медицинского образования. Также Рыбам не стоит доверять своей интуиции. Ваши подозрения окажутся совершенно неправильными. При возникновении любых симптомов сразу берите больничный и обращайтесь к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова