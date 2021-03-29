Гороскоп расскажет, какие опасности принесет первая неделя апреля.

Астрологи определяют по звездам и планетам не только судьбу человека, но и наше самочувствие в будущем. Гороскоп здоровья расскажет, какие болезни угрожают каждому знаку на этой неделе и как защитить свой организм.

Овен

На этой неделе очень важно высыпаться и ложиться спать в одно и то же время. От качества сна напрямую зависит ваша работоспособность. Не пытайтесь работать до изнеможения и нагружать себя по вечерам - позвольте себе отдохнуть, принять ванну после рабочего дня.

Телец

Удачная неделя для похода на массаж или гимнастику. Если Телец заболеет, то стоит тщательно подходить к выбору специалиста - возможны врачебные ошибки. В эту неделю Тельцы будут иметь повышенную мнительность, но оснований для этого не будет.

Близнецы

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 29 марта - 4 апреляВам угрожает весенний авитаминоз. Рекомендуется расширить свой рацион и употреблять больше овощей, молочных продуктов, различных аминокислот. Особенно важными будут полезные жиры - красная рыба, орехи, авокадо. Не бойтесь экспериментов и новых методов лечения.

Рак

На этой неделе в опасности будет желудок Рака. Постарайтесь поменьше его нагружать. Откажитесь от грубой пищи, газировки, жареной еды. У Раков могут возникать частые перепады настроения, что приведет к повышенному уровню стресса. Не нужно истязать себя.

Лев

Львам нужно уменьшить нагрузку на глаза. Ваше зрение сейчас очень уязвимо, особенно если вы имеете офтальмологические заболевания. Возможны обострения глазных заболеваний. Проводите меньше времени за компьютером и смартфоном. Больше гуляйте на свежем воздухе.

Дева

В последнее время Девы были очень напряжены и часто нервничали. Поберегите свои нервы. Постарайтесь взять небольшую паузу на работе и заняться любимым делом. Чаще прислушивайтесь к своей интуиции и собственным ощущениям. Так вы сможете на ранней стадии обнаружить коварное заболевание. Но ставить себе диагноз самостоятельно не надо.

Весы

На этой неделе вы будете сильно склонны к полноте. Любой избыток калорий отложится на вашем животе и боках. Вам нужно больше двигаться и чаще гулять. Особенно это важно для Весов с сидячей работой. В конце недели повысить риск подхватить простудное заболевание или ОРВИ.

Скорпион

Переживания о будущем и тяжелые мысли вытягивают из Скорпиона все силы и положительную энергию. Будьте позитивнее! Плохие мысли точно не укрепят ваше здоровье. Не стоит заниматься самокопанием. Во второй половине недели могут болеть плечи и шея.

Стрелец

Вам нужно уменьшить количество сладкого в рационе в этот период. Сладкое вредит вашей коже и зубам, а это самые уязвимые места на этой неделе. Рекомендуется посетить стоматолога и делать маски для лица из натуральных компонентов.

Козерог

Козероги в эти семь дней будут чувствовать себя превосходно. Никакие серьезные заболевания вам не угрожают. Однако повышает риск бытового травматизма. Не поднимайте тяжелых вещей, не носите неудобную обувь и соблюдайте технику безопасности.

Водолей

На этой неделе в опасности будут голосовые связки. Не стоит сильно повышать голос и срываться на крик. Также избегайте заболеваний горла и вовремя лечите их, если заболеете. Рекомендуется заняться дыхательной гимнастикой и йогой.

Рыбы

Стрессы и конфликты негативно повлияют на самочувствие Рыб. Постарайтесь не нервничать на этой неделе и не работать до изнеможения. В первой половине недели повыситься риск заболеваний печени и почек. Уменьшите количество соли в еде и обязательно откажитесь от алкоголя. Важные операции и оздоровительные процедуры лучше перенести на выходные.

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Автор: Екатерина Пулатова