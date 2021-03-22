Гороскоп болезней предсказывает опасности для каждого знака.

Звезды и планеты оказывают большое влияние на судьбу человека и его будущее. Существует много видов гороскопов, которые дают советы людям. Гороскоп здоровья и болезней расскажет вам, какие болезни угрожают вам на этой неделе и как защититься от них.

Овен

Самым уязвимым органом Овнов на этой неделе будет желудок, поэтому его нужно беречь. Высок риск развития гастрита, язвы, расстройства желудка. Астрологи предупреждают, что если не снизить нагрузку на живот и не отказаться от вредной пищи, то можно навлечь на себя множество проблем.

Телец

В начале недели уязвимыми будут позвоночник и поясница. Рекомендуется не поднимать тяжести и одеваться по погоде. У Тельцов-женщин могут быть проблемы с женской половой системой. При любых проблемах со здоровьем сразу обращайтесь к врачу - самолечение сейчас очень опасно. В конце недели и на выходных могут быть проблемы со сном.

Близнецы

Читайте такжеНазван самый эгоистичный знак Зодиака в любвиВ течение недели Близнецы часто будут чувствовать легкое недомогание: в один день может болеть голова, в другой может подскочить давление или повыситься температура. Однако серьезных причин для беспокойства нет. Вам стоит проводить больше времени на свежем воздухе.

Рак

Очень важно на этой неделе придерживаться графика: вовремя ложиться спать, принимать пищу в одно и то же время, не перерабатывать. Если Ракам нужно ежедневно принимать таблетки, то не стоит забывать о них. Отклонение от графика чревато серьезными заболеваниями. Не забывайте пить не менее 2 литров воды в день.

Лев

Львам на этой неделе рекомендуется ложиться спать на час раньше, чем обычно. Если ваш график сна ненормированный - очень важно ложиться спать в одно и то же время. Недостаток сна сильно скажется на вашей работоспособности. В конце недели высокий риск подхватить насморк или простуду, поэтому держитесь подальше от людных мест.

Дева

Отсутствие свежего воздуха и перегрев может сыграть с Девами злую шутку. Не забывайте иногда проветривать комнату. Также важно соблюдать правила гигиены: мыть руки после туалета и улицы, чистить зубы два раза в день и регулярно стирать постельное белье. Из-за недостатка чистоты в доме могут размножаться бактерии.

Весы

Самочувствие Весов на этой неделе зависит от их психологического состояния. Стрессы, частые конфликты и переживания приведут к недомоганию и нарушениям сна. А если вы научитесь расслабляться и быстро успокаиваться - многие неприятные симптомы перестанут вас беспокоить.

Скорпион

На этой неделе вам нужно следить за своим артериальным давлением. Если оно слишком сильно повыситься или понизиться - посетите врача и обязательно возьмите больничный. Скорпионам сейчас необходимо меньше нервничать и больше отдыхать. Рекомендуется сходить в сауну или на сеанс массажа.

Стрелец

Самочувствие Стрельцов на этой неделе будет не очень хорошим. Скорее всего, так на них повлияют неблагоприятные погодные условия. В этот период вы будете остро ощущать перемены погоды и магнитные бури. В конце недели уязвимыми будут глаза - не сидите за компьютером слишком долго.

Козерог

Читайте такжеЛунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяцаВ этот период у Козерогов могут возникнуть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Очень опасны переутомление и переработки. Курящим Козерогам на этой неделе стоит взяться за избавление вредной привычки. В конце недели вы можете ощутить вялость и апатию, что говорит о недостатке отдыха.

Водолей

На этой неделе есть риск развития долгой болезни или осложнения хронического заболевания. Не пытайтесь вылечиться самолечением и народными способами. В этот период вы не сможете обойтись без консультации врача и сдачи анализов. Чтобы поддерживать себя в форме, Водолеям стоит не забывать о прогулках на свежем воздухе и приеме витаминов.

Рыбы

Рыбам стоит посвятить эту неделю спорту и тренировкам. Упражнения на выносливость помогут Рыбам улучшить свое самочувствие. В этот период вы будете склонны к апатии и набору лишнего веса, что также можно предотвратить с помощью спорта. Это благоприятная неделя для посещения косметолога и стоматолога.

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Автор: Екатерина Пулатова