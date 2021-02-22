Чего стоит опасаться разным знакам на этой неделе.

Гороскоп здоровья подскажет знакам зодиака, какие болезни грозят вам на этой неделе и как их можно избежать.

Овен

Вероятность возникновения заболевания на этой неделе не очень высока. Однако если ваше самочувствие ухудшится, непременно обращайтесь к врачу - самолечение в этот период крайне опасно. Есть риск подхватить заразное заболевание, поэтому будьте осторожны и не заразите родных.

Телец

По возможности избегайте стрессовых ситуаций и занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие. Не пытайтесь ставить профессиональные рекорды и брать на себя большое количество обязанностей. Если вы будете работать слишком много на этой неделе, то рискуете выгореть.

Близнецы

Читайте такжеЛунный календарь диеты 22 февраля - что можно и нельзя есть сегодняУ Близнецов на этой неделе очень слабый опорно-двигательный аппарат. Не поднимайте тяжелых вещей и не ведите сидячий образ жизни. Во второй половине недели повышается риск перелома или вывиха, а также возникновения боли в суставах. Будьте осторожны на улице.

Рак

В последнюю неделю зимы Раки могут столкнуться с предвесенней депрессией. Вы часто будете испытывать страх будущего и беспокойство, что отразится на вашей работоспособности. Сейчас вы очень нуждаетесь в положительных эмоциях. Нежелательно начинать худеть на этой неделе

Лев

У этого знака есть высокий риск подхватить вирусное заболевание. Одевайтесь по погоде и держитесь подальше от людных мест. В конце недели могут возникнуть проблемы с зубами и зрением, а на выходных возможно будет болеть живот. У женщин-Львов будет болезненная менструация - обратитесь за помощью к гинекологу.

Дева

На этой неделе вам нужно обратить внимание на свое питания. Из-за употребления сладостей, жирной и жареной еды могут развиться заболевания желудка и кишечника, а также обостриться хронические болезни. В эти семь дней вы будете очень склонны к полноте, поэтому переедать не стоит.

Весы

В последние дни февраля значительно упадет качество сна. Вы будете часто не высыпаться, а днем чувствовать сильную сонливость и упадок сил. В остальном неделя для Весов пройдет удачно, никакие серьезные заболевания вам не грозят. Это хорошая неделя для спортивных тренировок и фитнеса.

Скорпион

Обратите внимание на состояние своей печени и почек - на этой неделе следует беречь эти органы и желательно сделать УЗИ. Откажитесь от жирных, жареных и соленых блюд, газированных напитков. На выходных стоит расслабиться в бане или салоне массажа.

Стрелец

В этот период стоит опасаться скачков артериального давления. В целом сосуды и сердце нужно беречь, поскольку они очень уязвимы на этой неделе. На выходных могут возникнуть головные боли и боли в спине. Болеющие Стрельцы будут долго выздоравливать.

Козерог

В первой половине недели рекомендуется избегать медицинских процедур, операций и обследований. По возможности отложите их на вторую половину недели. В эти семь дней крайне не рекомендуется ложиться спать слишком поздно и употреблять алкоголь. Также не стоит читать в темноте и часто смотреть телевизор.

Водолей

Водолеи будут чувствовать сильную усталость, изможденность, полное отсутствие энергии. Причем причин для такого состояния нет и обследования организма покажут, что вы здоровы. Пересмотрите свое отношение к работе - возможно, вы слишком мало отдыхаете и не занимаетесь хобби. Возьмите выходной или отпуск и посвятите свободное время увлечениям.

Рыбы

Последняя неделя зимы пройдет для вас достаточно легко и без серьезных заболеваний. В конце недели вы будете чувствовать прилив энергии и сможете разобраться со своими делами. Не забывайте употреблять витамины и пить больше воды. Можно делать маски и уходовые процедуры для кожи и волос, а также заниматься фитнесом. Благоприятная неделя для похудения и и избавления от вредных привычек.

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Автор: Екатерина Пулатова