Звезды расскажут, на что нужно обратить внимание каждому знаку.

Звезды и планеты определяют не только судьбу человека, но и его самочувствие. Астрологи составили гороскоп здоровья и болезней на неделю с 25 января по 31 января. Прогноз подскажет, какие болезни грозят каждому знаку на этой неделе и как обезопасить себя.

Гороскоп здоровья 25-31 января

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Козерогам (22.12 – 20.01) и Львам (23.07 – 21.08) стоит быть очень осторожными на улице и во время физической активности. В начале недели вам грозит повышенная вероятность получить ушиб, растяжение связок или боль в спине. Не поднимайте тяжелых предметов и будьте осторожны во время гололеда. Овны могут столкнуться с психосоматическими болями - вам стоит меньше нервничать и не накручивать себя. Тревожные мысли и стресс будут мешать вашему хорошему самочувствию. Близнецам рекомендуется пить свежевыжатые соки, ограничить алкоголь и энергетические напитки. Во второй половине недели могут болеть глаза - не сидите за монитором слишком долго. Козерогам стоит исключить из рациона белковую пищу на несколько дней и разгрузить организм кашами и бульонами. Звезды советуют вам сходить в сауну или на несколько сеансов массажа. Львам нужно пить больше жидкости - минеральной воды, черного чая, компота. Не рекомендуется есть жареную и жирную пищу, переедать, ложиться спать позже полуночи. Возможно ухудшение самочувствия в будние дни, но к выходным вы будете чувствовать себя лучше.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели нужно внимательно прислушиваться к организму. Даже незначительные проблемы могут свидетельствовать о серьезном заболевании. К концу недели возможен упадок сил. Для Тельцов это благоприятная неделя, чтобы распрощаться с вредной привычкой. На этой неделе ваше самочувствие порадует вас, а любые болезни продлятся недолго. Раки к концу недели почувствуют сильную усталость и напряжение. Вам стоит отдохнуть даже в ущерб работы - иначе возможен нервный срыв. Весы рискуют пострадать от переохлаждения. Одевайтесь теплее не только на улице, но и дома. Особенно опасны для вас переохлаждения во время сна. Для Скорпионов очень важно высыпаться на этой неделе. Недостаток сна может привести к серьезным проблемам. На выходных может болеть горло и сердце.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 25 - 31 январяДевам (22.08 – 23.09), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) следует очень внимательно следить за своим режимом дня. Не ложитесь спать слишком рано или поздно, ешьте в одно и то же время и обязательно принимайте все лекарства и процедуры по графику, если вы проходите лечение. До болезни на этой недели лучше не доводить - будете долго выздоравливать. Девам стоит позаботиться о своей коже, пользоваться увлажающими кремами и обязательно смывать макияж перед сном. На этой неделе повышен риск возникновения угрей и герпеса. У Стрельцов будет существенно повышена вероятность возникновения мигреней, мышечной и зубной боли. Вам нужно везде носить с собой обезболивающие таблетки. Рекомендуется также отказаться от длительных поездок - это будет тяжелым ударом для организма. Слабым местом Водолеев на этой неделе будет спина. В конце недели существенно повыситься вероятность травм спины и позвоночника. Придется снизить привычные нагрузки и наладить свой режим правильно. Для Рыб неделя будет трудной - высок риск проблем с давлением, сосудами, густотой крови. Рекомендуется есть больше орехов и морской рыбы и отказаться от кофе.

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Автор: Екатерина Пулатова