Звезды предсказывают, как будут чувствовать себя на этой неделе разные знаки.

Звезды и небесные тела влияют не только на судьбу человека, но и на его здоровье и самочувствие. Гороскоп здоровья для всех знаков на неделю подскажет, чего стоит опасаться разным знакам с 18 по 24 января и какими недугами вы рискуете заболеть в эти дни.

Гороскоп здоровья 18-24 января

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06) и Ракам (22.06 – 22.07) стоит внимательно прислушиваться к сигналам своего организма. Если ваше самочувствие на этой неделе ухудшится - не медлите с обращением к врачу, иначе рискуете подхватить неприятные осложнения. Овнам рекомендуется обращаться за поддержкой к близким - вряд ли они смогут помочь вам в лечении, но окажут моральную поддержку. У Тельцов могут возникнуть проблемы с носом - заложенность, кровотечение и сопливость. Запаситесь носовыми платками. Близнецы должны исключить из рациона острое и жирное, а также свести к минимуму употребление алкоголя - на этой неделе он будет очень плохо усваиваться. Раки могут столкнуться с болями в спине и остеохондрозом. Не поднимайте тяжелых вещей на этой неделе и делайте упражнения.

Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) звезды рекомендуют расслабиться и не накручивать себя. Уделите больше внимания отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Львы на этой неделе не должны поддаваться стрессам и унынию. Звезды не предвещают для вас проблем и недугов, но только если вы сами не захотите их найти. Девам стоит внимательно следить за своим рационом, не переедать и отказаться от жареной и острой пищи. Возможно возникновение боли в желудке, несварения, отравления или обострения хронических заболеваний. Для Весов это благоприятная неделя, чтобы избавиться от вредной привычки. Если вы давно планировали бросить курить, ложиться спать пораньше или отказаться от сладкого - это очень удачное время. Скорпионам рекомендуется побаловать себя на этой неделе и бережно относиться к организму. Меньше прислушивайтесь к мнению посторонних и больше доверяйте своей интуиции.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 18 - 24 январяСтрельцам (23.11 – 21.12), Козерогам (22.12 – 20.01), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели следует уделить больше внимания спорту и тренировкам, а во второй - гигиене и релаксу. Стрельцам на этой неделе следует быть дисциплинированными и следовать планам. Если вы принимаете лекарства или ходите на процедуры - обязательно придерживайтесь графика. Следите за режимом сна и питания, иначе можете столкнуться с проблемами. Козерогам звезды рекомендуют научиться расслабляться. Сходите в баню, на массаж или в спа, делайте маски для лица и пейте больше травяного чая. Водолеям нужно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Полезными для вас будут блюда с жирными кислотами, такие как красная рыба, яйца, шпинат, орехи, чечевица. Рыбы на этой неделе будут чувствовать себя нехорошо - возможны слабость, бессоница, головные боли. Однако серьезные проблемы со здоровьем вам не грозят. Чтобы улучшить самочувствие, проводите больше времени на свежем воздухе, дольше спите и забудьте про кофе и алкоголь.

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Автор: Екатерина Пулатова