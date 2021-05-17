Гороскоп болезней расскажет всем знакам, какие опасности подстерегают вас на этой неделе.

Астрологи постоянно составляют гороскопы для разных сфер жизни. В недельном гороскопе здоровья указано, какие заболевания грозят всем знакам в период с 17 по 23 мая. Этот период подготовил для нас немало испытаний.

Овен

На этой неделе Овнам рекомендуется уделить внимание спорту. Гимнастика, растяжка и пробежки будут очень полезны для здоровья. Если спортивные подвиги вам не по силам, постарайтесь хотя бы проводить больше времени на свежем воздухе. Не забывайте также о правилах личной гигиены.

Телец

Читайте такжеБоятся ответственности: названы самые нерешительные знаки ЗодиакаСердечно-сосудистая система Тельцов будет уязвимой. Даже если у вас никогда не было проблем с давлением и сердцем, стоит поберечь себя. Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетиков, жирной и соленой пищи, тяжелых физических нагрузок. Полезной для вас будет утренняя гимнастика.

Близнецы

Близнецам следует прислушиваться к близким и родным. На этой неделе они смогут дать вам дельный совет касательно вашего здоровья. Однако пренебрегать консультациями врачей также не стоит. Велика вероятность заболеваний ОРВИ и простуды. Особенно уязвимо горло. Обязательно одевайтесь по погоде.

Рак

Ракам угрожают заболевания органов пищеварения в эти дни. Полезная пища и дробное питание обеспечат вам хорошее самочувствие. Это удачный период для начала похудения или избавления от вредных привычек, а вот набрать вес на этой неделе вряд ли получится. Велика вероятность пищевого отравления. Следите за качеством и свежестью продуктов, не ешьте лесные грибы.

Лев

Львы в период 17-23 мая могут столкнуться с недостатком энергии, хронической усталостью и подавленным настроением. Вам очень нужен отпуск. Уделите время активному отдыху, массажу, плаванию. Очень важен для вас здоровый полноценный сон и контрастный душ.

Дева

Будние дни у Дев пройдут спокойно и без трудностей. На выходных могут возникнуть проблемы с мочеполовой системой и почками. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Не ешьте острую и соленую пищу. У Дев с хроническими заболеваниями могут возникнуть обострения.

Весы

Не стоит ставить себе диагнозы и спешить с выводами. На этой неделе опасные заболевания могут маскироваться под безобидный недуг. При возникновении симптомов заболевания обязательно обратитесь к врачу. Заболевать на этой неделе нежелательно, иначе выздоровление будет долгим.

Скорпион

Читайте такжеПрогноз карт Таро на май: что ожидает все знаки Зодиака в этом месяцеСкорпионам стоит позаботиться о здоровье глаз, иначе острота зрения может снизиться. Обязательно носите очки если они выписаны доктором, и не сидите за компьютером слишком долго. В первые дни недели может часто болеть голова.

Стрелец

Неделя подходит для косметических и очистительных процедур, массажа, посещения спа. Можно позаботиться о коже, волосах и ногтях. Также рекомендуется посетить стоматолога и следить за гигиеной зубов. Походы к другим врачам и операции по возможности лучше отложить на следующую неделю.

Козерог

Эта неделя будет травмоопасной для Козерогов. Не поднимайте тяжелые вещи, не перенапрягайтесь и соблюдайте технику безопасности. Неделя будет для вас непростой: Козероги часто будут чувствовать недомогание, боли в теле, непонятную усталость. Но пассивный отдых и тоска только ухудшать ваше состояние.

Водолей

В этот период стоит уделить внимание вашим легких. Старайтесь дышать полной грудью и выполнять дыхательные упражнения. Беременным и кормящим женщинам этого знака стоит полностью исключить вредные продукты питания, чтобы не навредить ребенку.

Рыбы

Неделя пройдет для Рыб удачно. Вы будете чувствовать себя лучше, чем обычно. Долго болеющие Рыбы на этой неделе смогут вылечиться. В этот период можно напрячься на работе и взять на себя дополнительные обязанности без вреда для организма. Опасаться стоит переедания и нерегулярного питания - рискуете набрать лишний вес.

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Автор: Екатерина Пулатова