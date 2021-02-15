Гороскоп здоровья для всех знаков даст вам рекомендации для хорошего самочувствия.

Эта неделя будет непростым периодом для многих знаков Зодиака. Чтобы уберечь себя от опасностей, ознакомьтесь с гороскопом здоровья и болезней на неделю. Этот гороскоп подскажет вам, на что нужно обратить внимание и какие заболевания вам угрожают.

Овен

Эта неделя будет благоприятным периодом для лечения затяжных болезней и хронических заболеваний. Болеющие Овны могут ожидать выздоровления на этой неделе. Если вам нужно лечь в больницу и пролечиться в стационаре - это хорошее время. На выходных можно пропить курс витаминов.

Телец

Возможны болезни опорно-двигательной системы, боль в сердце. Можно пройти консультацию у терапевта. Будьте осторожны на улице, избегайте травм и падений на льду. Не поднимайте тяжелые вещи на этой неделе. Полезным для вас будет лечебный массаж и упражнения из йоги.

Близнецы

Не рекомендуется заниматься самолечением заболеваний на этой неделе, но можно укреплять иммунитет. Проводите больше времени на свежем воздухе, ешьте большей свежих овощей и цитрусовых. На выходных стоит сесть на диету или устроить разгрузочный день, провести спортивную тренировку.

Рак

В среду и на выходных можно делать массаж, пройти косметологические процедуры и уделить внимание волосам и коже. На этой неделе Ракам стоит беречь себя и не перенапрягаться. Переработки и недосыпание могут привести к серьезным заболеваниям. Эта неделя - благоприятный период для похудения и диеты.

Лев

Львам на этой неделе крайне не рекомендуется заниматься самолечением - это может быть очень опасно. При любых подозрениях на заболевания обращайтесь к врачу и сдавайте анализы. После четверга стоит обратить внимание на здоровье сосудов и мочеполовой системы.

Дева

Девам предстоит благоприятный период для лечения болезней внутренних органов. Если на этой неделе у вас назначены УЗИ или рентген - смело делайте их. Здоровые Девы на этой неделе не заболеют и не будут чувствовать недомогание. Рекомендуется есть больше овощей, морепродуктов, красной рыбы, пить рыбий жир.

Весы

В первой половине недели Весам нужно уделять больше внимания питанию. Откажитесь от мучного и жирного, копченостей, соленой и острой еды. Особенно не рекомендуется употреблять алкоголь. Во второй половине недели могут возникнуть проблемы с зубами и глазами. Рекомендуется делать разминку для глаз и обязательно носить очки, если они вам прописаны.

Скорпион

Скорпионам неделя покажется непростой - возможно обострение хронических заболеваний и скачки артериально давления. Может начать болеть орган, который вы давно вылечили. Не лишним будет обратиться к врачу, сдать анализы. Рекомендуется уменьшить количество мясной пищи и жирных продуктов. Для Скорпионов-женщин это прекрасная неделя, чтобы забеременеть.

Стрелец

Это не лучший период для того, чтобы ложиться в больницу. Можно пройти диагностику, сдать анализы и узнать свой диагноз. Лечение лучше начинать со следующей недели, если не требуется срочное вмешательство. Операции и процедуры можно назначить на выходные. В целом неделя пройдет спокойно, проблем со здоровьем не ожидается.

Козерог

У этого знака на неделе возможны обострения заболевания сердца и почек. Будьте очень внимательны со своим здоровьем, ешьте меньше соленой и жареной пищи и пейте почечный чай при необходимости. Это благоприятная неделя для избавления от лишнего веса, можно придерживаться диеты. Особенно продуктивными для похудения будут пятница и выходные.

Водолей

У Водолеев неделя пройдет трудно. Вы столкнетесь с головными болями и сильной утомляемостью, будете плохо спать. Представителям знака с гипотонией и гипертонией нужно быть осторожными - у вас могут быть скачки давления. Особенно опасными днями являются вторник и четверг. Рекомендуется на эти семь дней отказаться от вредных привычек.

Рыбы

Представителям этого знака нужно усилить физическую активность и больше двигаться. Особенно это касается Рыб с сидячим образом жизни. Необязательно часами сидеть в спортзале - достаточно несколько раз в неделю заняться аэробикой дома. Без спорта Рыбы будут чувствовать себя раздраженными и обессиленными. Возможны проблемы с дыханием, сном, лишним весом.

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Автор: Екатерина Пулатова