Гороскоп болезней расскажет всем знакам, какие опасности подстерегают вас на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Проблемы со здоровьем и стрессовые ситуации отразятся на вас сильнее, чем обычно. На этой неделе Овны будут очень впечатлительными, нервными и плаксивыми. Возможно, в этом виноваты усталость и недосыпание. Рекомендуется отказаться от кофе и крепкого чая, спать не меньше 7 часов каждый день и проводить больше времени на природе.

Телец

На этой неделе вам следует правильно распоряжаться своей энергией. Тельцам кажется, что у них полно сил и они могут работать гораздо больше, чем обычно. Но если вы возьмете на себя слишком много дел в начале недели, то уже к середине недели вы полностью лишитесь сил. Разумно распределите свои обязанности на неделе.

Близнецы

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июнь 2021: когда можно стричь и завивать волосыВаша пищеварительная система сейчас очень уязвима. Переедание крайне опасно для вас на этой неделе. Также стоит быть осторожными Близнецам с заболеваниями органов пищеварения, особенно людям с язвой и гастритом. Соленую, острую еду и алкоголь лучше совсем исключить.

Рак

Самым уязвимым органом Раков являются почки. Избегайте употребления жирной еды, переохлаждения и сильных физических нагрузок. При подозрениях на заболевания почек сдайте анализы и сделайте УЗИ. Неделя благоприятна для занятий спором, гимнастики, пробежек.

Лев

Эти семь дней будут для вас достаточно простыми. Серьезные недуги и опасные заболевания вам не грозят. Однако есть вероятность появления головной боли, повышенной температуры, скачков артериального давления. Несмотря на хорошее самочувствие, пренебрегать правильным питанием и здоровым сном не стоит.

Дева

Неделя идеальна для занятий спортом - любые физические нагрузки покажут превосходный результат. Также это удачный период для Дев, которые хотят сбросить лишний вес. Заниматься спортом можно дома с помощью видеоуроков, но не забывайте о технике безопасности.

Весы

В этот период Весы будут сильно зависеть от погодных условий. Резкая перемена погоды сильно ударит по вашему самочувствию. Также Весы будут тяжело переносить далекие поездки, даже если ранее их не укачивало в транспорте. Посвятите несколько часов в неделю расслаблению, массажу, косметологическим процедурам.

Скорпион

Скорпионы будут очень требовательны к себе и поставят себе серьезные цели, но организм откажется выполнять ваши планы. В этот период ваше здоровье часто будет подводить вас в самые нужные моменты. Не пытайтесь заглушить симптомы таблетками и рваться на работу. Позвольте себе отдохнуть и поправить здоровье.

Стрелец

На этой неделе вы можете переживать о своем здоровье больше, чем оно того заслуживает. Не стоит самостоятельно ставить себе страшные диагнозы. Если какой-либо симптом беспокоит вас - обратитесь к врачу и пройдите исследование, но не занимайтесь самолечением.

Козерог

На этой неделе нужно позаботиться о своем здоровье Козерогам с заболеваниями щитовидной железы, гипертонией, диабетом. Также эта неделя считается травмоопасной, поэтому не поднимайте тяжелые вещи и не перенапрягайтесь. Одевайтесь по погоде, поскольку вероятность простыть довольно высокая.

Водолей

В начале недели у Водолеев могут возникнуть проблемы с сердцем, сосудами, артериальном давлении. Это опасные симптомы, поэтому не откладывайте визит к врачу. Ближе к выходным самочувствие придет в норму. Если вы заболеете на этой неделе, то выздоровеете быстро и без осложнений.

Рыбы

Ухудшение самочувствия на этой неделе будет связано с переживаниями, стрессом, вредными привычками. Постарайтесь расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Это благоприятный период для посещения стоматолога и косметолога, а также для посещения спортзала.

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Автор: Екатерина Пулатова