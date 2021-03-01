Гороскоп болезней предсказывает опасности для каждого знака.

Звезды - мудрые предсказатели, что показывают судьбу человека и опасности, которые нас ожидают. Гороскоп здоровья и болезней расскажет вам, какие болезни угрожают вам в этом месяце и как защититься от них.

Овен

На этой неделе большое значение будет иметь для вас здоровый сон. Недостаток сна приведет к раздражительности, нехватке сил и низкой трудоспособности. Овнам стоит ложиться спать не позднее 11 часов. За несколько часов до сна не пейте кофе и крепкий чай.

Телец

В первую неделю весны вы будете более склонны к стрессу и беспокойству, чем обычно. Вам может казаться, что у вас развивается какое-то заболевание. Не стоит игнорировать эти мысли: обязательно обратитесь к врачу, сдайте анализы и пройдите обследование. Вероятно, вы сможете обнаружить коварное заболевание на раннем этапе.

Близнецы

На этой неделе вам рекомендуется устроить несколько разгрузочных дней. Питание в эти семь дней должно быть более легким, без жирной пищи и алкоголя. Печень и почки в этот период будут очень уязвимы. Употребляйте меньше соли, пейте травяные чаи.

Рак

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 1-7 мартаСекрет хорошего самочувствия Раков заключается в положительных эмоциях. Крайне важно на этой неделе не нервничать и исключить источники стресса. Если вы будете пребывать в плохом расположении духа, возможно развитие психосоматических заболеваний.

Лев

В этот период Львы захотят испытать на себе парочку методов народной и нетрадиционной медицине. Однако это очень опасно. Гороскоп не рекомендует вам прибегать к новым методам избавления от болезни и вообще заниматься самолечением. При любых симптомах обязательно обращайтесь к врачу. Обратите внимание на здоровье ваших ног - возможно вам стоит приобрести ортопедическую обувь.

Дева

Девы на этой неделе будут испытывать повышенные нагрузки на зрение. Это может стать причиной серьезных офтальмологических заболеваний. Для снятия напряжения и дискомфорта стоит сделать компресс на основе травяных отваров. Если врач выписал вам к ношению очки или линзы - обязательно выполняйте эти рекомендации.

Весы

Весам нужно разнообразить свой рацион микроэлементами и полезными жирами. Употребляйте красную рыбу, авокадо, оливковое масло. Вы можете столкнуться с весенним авитаминозом, что отразится на состоянии кожи и волос. Не лишним будет обсудить свой режим питания с диетологом.

Скорпион

Ваше уязвимое место на этой неделе - сердце. Возможны скачки артериального давления, боли в области сердца, учащенный пульс. Не нагружайте сердце, позвольте себе отдыхать после работы и больше прогуливайтесь на свежем воздухе.

Стрелец

Вам нужно посвятить неделю расслаблению или релаксу - сходить в СПА, сделать массаж или заняться йогой. Особенно важно хорошо отдохнуть на выходных после рабочей недели. Если вы не избавитесь от напряжения, вам могут грозить неврологические болезни и проблемы со сном.

Козерог

Козероги в первую неделю марта должны ограничить количество сладостей в рационе, иначе вы непременно столкнетесь с проблемами кожи и зубов. Однако стоматологические и кожные заболевания угрожают вам даже при правильном рационе, поэтому не лишним будет посетить соответствующих врачей.

Водолей

Вам нужно больше отдыхать, иначе вам грозит перенапряжение. Вам стоит проследить за качеством своего сна и отказаться от шумного отдыха вечером. Также на этой неделе у вас будет ослабленный иммунитет. Одевайтесь по погоде и держитесь подальше от людных мест.

Рыбы

В первую половину недели Рыбам стоит избегать тяжелой физической активности. Не делайте резких движений и не поднимайте тяжестей, иначе можете получить вывих или перелом. Во второй половине недели у Рыб могут обостриться хронические заболевания, особенно те, что связаны с легкими.

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Автор: Екатерина Пулатова